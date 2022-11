CHIANG MAI: Ein Unteroffizier der thailändischen Armee ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden, nachdem er am Samstagabend (5. November 2022) auf einer Kreuzung in Chiang Mai ein Ehepaar und dessen Tochter angefahren hatte.

Er war betrunken und hatte um 22.00 Uhr an der Kreuzung am 700 Year Old Stadium im Bezirk Mueang (Chiang-Mai-Stadt) eine rote Ampel überfahren.

Thun, 49, und seine Frau Suilangsiaw, 41, wurden beide getötet. Ihre Tochter Phennapha überlebte mit schweren Verletzungen.

Phrathammanoon-Militäroffiziere brachten den Verdächtigen am nächsten Tag zur Polizei von Chang Pheuak, wo er sich stellte.

Er akzeptierte die Anklage wegen fahrlässiger Tötung, Trunkenheit am Steuer und Missachtung von Verkehrszeichen (Rotlicht).

Er wird von einem Militärgericht verurteilt werden.

Die thailändische Tageszeitung „Thai Rath“ berichtete, dass noch nicht festgestellt werden konnte, wie viel Alkohol in seinem Körper war.