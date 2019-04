Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.19

BANGKOK: Ein Geschäftsmann, der unter Alkoholeinwirkung einen Unfall verursacht und einen Polizisten sowie dessen Frau getötet hatte, wurde am Freitag wegen Mordes angeklagt.

Der 57-Jährige war am Donnerstag kurz vor Mitternacht im Bezirk Thawi Wattana mit seinem silberfarbenen Mercedes-Benz mit dem Fahrzeug des Beamten zusammengestoßen. Der Polizist starb am Unfallort, seine Frau erlag ihren Verletzungen in einem Krankenhaus. Die 16-jährge Tochter liegt schwer verletzt auf der Intensivstation.

Der Geschäftsmann blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei überschritt sein Blutalkoholspiegel die gesetzliche Grenze von 0,5 Promille. Er hat nach eigenen Angaben vor der Fahrt auf einem Golfplatz vier bis fünf Flaschen Bier getrunken und nach nur 400 Meter Fahrt seinen Wagen auf die falsche Fahrspur gelenkt. Auf der zweispurigen Straße konnte der Polizist nicht ausweichen. Da der Geschäftsmann wusste, dass er nach dem Alkoholkonsum nicht hätte fahren dürfen, soll er sich wegen Mord, versuchten Mord und Trunkenheit am Steuer verantworten. Zudem soll er viel zu schnell gefahren sein. Polizeisprecher Wirachai Songmetta sagte, er müsse die möglichen Konsequenzen gekannt haben. Auf Mord steht eine Gefängnisstrafe bis zu 20 Jahren oder die Todesstrafe.