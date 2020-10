Trumps und Bidens finales TV-Duell im Faktencheck

NASHVILLE: Vor dem Wahltag in weniger als zwei Wochen stehen sich Donald Trump und Joe Biden bei einer letzten TV-Debatte ein letztes Mal direkt aufeinander. Beim letzten Mal fiel vor allem Amtsinhaber Trump durch falsche Aussagen auf. Hält er sich jetzt zurück?

Weniger als zwei Wochen vor der US-Wahl sind Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden bei einem zweiten und finalen TV-Duell aufeinandergetroffen. In Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sollte es am Donnerstagabend unter anderem um die Corona-Pandemie, die nationale Sicherheit und Rassismus gehen. Ein prüfender Blick auf die Aussagen:

TRUMPS BEHAUPTUNG: Das Coronavirus wird «verschwinden» und die Pandemie schon bald zu Ende sein.

BEWERTUNG: Das steht im Widerspruch mit Aussagen von Wissenschaftlern und der gegenwärtigen Entwicklung.

FAKTEN: Wissenschaftler wie der US-Immunologe Anthony Fauci gehen davon aus, dass es angesichts der weltweiten Verbreitung des Coronavirus nicht mehr möglich ist, den Erreger komplett auszurotten. Selbst wenn es einem Land gelingt, zeitweise keine bekannten Neuinfektionen mehr zu haben, kann sich das Virus wieder verbreiten. Das hat sich zum Beispiel in Neuseeland gezeigt. Die beste Hoffnung, das Virus einzudämmen, liegt Experten zufolge in einem wirksamen Impfstoff. Doch selbst mit Impfung dürfte es noch viele Jahre immer wieder Infektionen geben.

Trumps Prognose steht zudem im Widerspruch zur Entwicklung in den USA. Die Zahl der Neuinfektionen stieg zuletzt wieder auf knapp 63.000 innerhalb von 24 Stunden, Tendenz steigend. In den USA, einem Land mit 330 Millionen Einwohnern, gibt es Daten der Universität Johns Hopkins zufolge bereits 8,4 Millionen bestätigte Corona-Infektionen. Fast 223.000 Menschen starben nach einer Infektion - so viele wie in keinem anderen Land der Welt.