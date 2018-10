Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.18

NEW YORK (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat einem Zeitungsbericht nach ein neues Mittel gefunden, um China im Handelsstreit unter Druck zu setzen. Auf Anraten seines Wirtschaftsberaters Peter Navarro wolle Trump ein 144 Jahre altes Postabkommen aufkündigen, schrieb die «New York Times» am Dienstag unter Berufung auf hochrangige Regierungskreise. Durch die Vereinbarung könnten chinesische Unternehmen bislang zu stark reduzierten Versandraten Päckchen in die USA schicken und dortige Wettbewerber preislich unterbieten.

Die ursprünglich von 1874 stammende und insgesamt 192 Staaten umfassende Regelung war laut dem Bericht 1969 so angepasst worden, dass arme und Entwicklungsländer - inklusive China - deutlich besser gestellt sind als wohlhabendere Staaten in Europa und Nordamerika. Dies habe jedoch dazu geführt, dass der US-Markt mit billigen Konsumgütern aus China überschwemmt wird. Trump wolle die Aktion am Mittwoch verkünden, sie sei Teil eines konzertierten Vorgehens gegen unfaire Handelspraktiken Chinas, die seine Regierung anprangert.