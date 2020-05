Trump verärgert über China: Will im Moment nicht mit Xi sprechen

Pappfiguren des chinesischen Präsidenten Xi Jinping (R) und des US-Präsidenten Donald Trump (L) mit Gesichtsmasken stehen in der Nähe eines Souvenirladens in Moskau. Foto: epa/Sergei Ilnitsky

WASHINGTON: Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China sorgen inzwischen auch für Kommunikationsprobleme auf höchster Ebene. US-Präsident Donald Trump sagte in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Fox Business, er habe zwar eine gute Beziehung zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping, «aber im Moment will ich nicht mit ihm sprechen». Trump beklagte sich generell über Peking: «Ich bin sehr enttäuscht von China.» Der US-Präsident drohte, die USA hätten einige Hebel in der Hand, und schob vage nach: «Wir könnten die Beziehungen komplett abbrechen.» Näher äußerte er sich zu dieser ungewöhnlichen Drohung jedoch nicht.

Erneut warf Trump den Chinesen vor, sie hätten die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie nicht gleich an der Quelle gestoppt und dadurch enormen Schaden angerichtet. «Es war entweder Dummheit, Inkompetenz oder es war absichtlich.»

Trump beklagte sich auch erneut über eine jahrelange Ungerechtigkeit beim Handel zwischen beiden Ländern. Erst Mitte Januar hatten die USA und China nach einer zähen und erbitterten Auseinandersetzung ein vorläufiges Handelsabkommen unterzeichnet. Der US-Präsident sagte am Donnerstag erneut, er sei hier nicht zu Nachverhandlungen bereit.

Auf Nachfrage erklärte Trump außerdem, seine Regierung erwäge, dass chinesische Konzerne künftig amerikanische Bilanzregeln befolgen müssten, wenn sie an US-Börsen gehandelt würden.

Trump beklagte ebenfalls Versuche Chinas, geistiges Eigentum in den USA zu stehlen. US-Behörden hatten am Mittwoch öffentlich davor gewarnt, dass chinesische Hacker Forschungsarbeit im Kampf gegen das Coronavirus ausspähen.