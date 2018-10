WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat den Tsunami-Opfern in Indonesien sein Beileid ausgesprochen. Die USA hätten Helfer und Militär geschickt, um die Rettungsarbeiten zu unterstützen, sagte Trump am Montag am Rande einer Pressekonferenz zum neuen US-Handelsabkommen mit Mexiko und Kanada im Weißen Haus.

«Es hat sie sehr schwer getroffen», sagte Trump mit Blick auf Indonesien. Wahrscheinlich seien «Tausende Menschen» bei der Naturkatastrophe getötet worden, sagte er. «Es ist eine wirklich schlechte, schlechte Situation.»

Auf der Insel Sulawesi kamen bei einer Serie von Erdbeben am 28. September und der folgenden Flutwelle Hunderte Menschen ums Leben. Die endgültige Zahl der Opfer ist noch nicht bekannt.