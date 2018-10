WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat den Versand mehrerer mutmaßlicher Paketbomben an Politiker der Demokraten verurteilt und zu Zusammenhalt in der amerikanischen Gesellschaft aufgerufen. Politische Gewalt habe keinen Platz in den USA, sagte Trump am Mittwoch in Washington. «Wir müssen zusammenhalten», betonte der Präsident, der sich selbst regelmäßig mit heftigen Attacken auf die oppositionellen Demokraten und deren Führungsfiguren hervortut. Kritiker werfen ihm vor, die Spaltung in der US-Gesellschaft dadurch weiter voranzutreiben.

Kurz vor den Kongresswahlen, die Anfang November in den USA anstehen, hatte der Fund mehrerer Pakete mit potenziellen Sprengsätzen an prominente Politiker für Aufruhr gesorgt. Der Secret Service fing zwei solcher Pakete ab, die an den früheren demokratischen US-Präsidenten Barack Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton adressiert waren. Kurz darauf wurde nach dem Fund eines solchen Pakets auch ein großes Bürogebäude in New York geräumt, in dem unter anderem der US-Fernsehsender CNN seinen Sitz hat. Weitere Politiker der oppositionellen Demokraten erhielten solche Pakete. Ermittler vermuten, dass sie vom gleichen Absender stammen.

«Wir sind extrem sauer, traurig und unglücklich über das, was wir heute Vormittag erlebt haben - und wir werden das gründlich aufklären», sagte Trump. Die Urheber dieser «verabscheuungswürdigen Taten» würden zur Rechenschaft gezogen. Die Pakete würden nun eingehend untersucht. Die Ermittlungen seien im Gange. Die Behörden täten alles Erdenkliche, um die Verantwortlichen aufzuspüren.