Trump nimmt Prayuts Einladung nach Thailand an

Von: Björn Jahner | 26.09.19

BANGKOK: US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, gemeinsam mit der First Lady Melania Trump Thailand zu besuchen, nachdem er in New York eine Feier ausgerichtet hatte, an der am 24. September auch Premierminister Prayut Chan-o-cha und seine Frau teilnahmen, berichtet „The Nation“.

Prayut, der sich wegen seiner Teilnahme am Treffen der Vereinten Nationen in New York aufhält, hatte den Anlass auch für ein kurzes Gespräch mit dem US-Präsidenten genutzt, um ihm die Einladung nach Thailand auszusprechen, informierte der Sprecher des Büros des Premierministers Narumon Pinyosinwat am Donnerstag. Obwohl noch keine offizielle Ankündigung über den Besuch ausgesprochen wurde, ist es wahrscheinlich, dass Trump in dem Zeitraum vom 31. Oktober bis 4. November 2019 ins Königreich reisen wird, wenn in Bangkok der 35. ASEAN-Gipfel ausgerichtet wird.