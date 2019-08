WASHINGTON (dpa) - Die USA brauchen China nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump überhaupt nicht und werden US-Firmen «befehlen», China bald zu verlassen.



Amerika werde es ohne China besser gehen, schrieb er in einer Serie von Tweets nach der Ankündigung aus Peking, zusätzliche US-Importe mit Strafzöllen zu belegen. «Wir brauchen China nicht und, ehrlich gesagt, ginge es uns ohne sie besser», schrieb er. US-Firmen sei «hiermit befohlen, sich sofort um Alternativen zu China zu bemühen» und Produkte wieder zuhause in den USA herzustellen, so Trump.

Die Regierung kann Unternehmen ihre Standortwahl erschweren, jedoch nicht diktieren, wie von Trump nahegelegt. Die USA und China, die beiden größten Volkswirtschaften, befinden sich seit über einem Jahr in einem von Trump angestoßenen Handelskonflikt.