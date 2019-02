WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump erwartet nach dem anstehenden zweiten Gipfel mit Kim Jong Un in Vietnam weitere Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber.



«Ich glaube nicht, dass das unser letztes Treffen sein wird», sagte Trump am Mittwoch in Washington mit Blick auf die geplanten Gespräche in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi nächste Woche. «Ich denke, wir werden viel erreichen.» Trump verwies auch erneut auf das nach seinen Worten große wirtschaftliche Potenzial Nordkoreas, das bei einer Beendigung des Konflikts um das Atomwaffenprogramm und der internationalen Isolation des Landes entfaltet werden könne.

Trump und Kim hatten sich im vergangenen Juni in Singapur erstmals getroffen. Am 27. und 28. Februar wollen sie in Hanoi zum zweiten Mal persönlich zusammenkommen. Trumps Ziel ist es, Nordkorea zu einer vollständigen atomaren Abrüstung zu bewegen.

Kim hatte in Singapur zwar seine grundsätzliche Bereitschaft zur «kompletten Denuklearisierung» erklärt. Es gab aber keine konkreten Zusagen, bis wann Nordkorea sein Atomwaffenarsenal abrüsten will und wie die Gegenleistungen der USA aussehen könnten.

Zur Vorbereitung des Treffens in Hanoi hatte Trump am Dienstag mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In telefoniert. Am Mittwoch sprach er auch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe telefonisch über den anstehenden Gipfel.