Von: Redaktion DER FARANG | 26.08.19

BIARRITZ (dpa) - Der nächste G7-Gipfel wird voraussichtlich in Miami stattfinden. US-Präsident Donald Trump kündigte am Montag beim G7-Gipfel in Biarritz an, dass das Treffen führender Wirtschaftsmächte wahrscheinlich nur fünf Autominuten vom Flughafen der Millionenmetropole im Süden Floridas stattfinden werde. Die USA übernehmen im nächsten Jahr den Vorsitz der G7 von Frankreich.

Trump betonte, dass es noch keine endgültige Entscheidung über den Tagungsort gebe. Er benannte den Ort nicht, den er in Miami im Blick hat. Er sagte lediglich, dass es ein großes Gelände sei, auf dem jede Delegation ein Gebäude mit 50 bis 70 Zimmern hätte. «Es ist ein großartiger Ort», sagte er.

Der Informationsdienst Axios hatte vergangenen Monat berichtet, das Resort Trump National Doral in Miami sei in der engeren Auswahl. Es ist einer der Golfclubs des Präsidenten - aber fast 20 Autominuten vom Flughafen entfernt. Einen Termin für den Gipfel gibt es noch nicht.

Die Hoffnung, dass auch der russische Präsident Wladimir Putin beim Gipfel in den USA dabei sein wird, hat Trump noch nicht aufgegeben. «Wir werden sehen, was passiert», sagte er. Am Sonntag hatte Trump im Kreis der G7 keine Mehrheit dafür gefunden, aus der G7 wieder eine G8 mit Russland zu machen. Er betonte aber, dass dies nur der aktuelle Stand sei. Außer den USA und Frankreich gehören Deutschland, Großbritannien, Japan, Kanada und Italien zu der G7-Gruppe.