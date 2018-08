WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat nach dem mutmaßlichen Anschlag in London einen harten Umgang mit Terroristen gefordert. «Schon wieder ein Terroranschlag in London.



Diese Tiere sind verrückt und man muss ihnen mit Härte und Stärke entgegentreten», schrieb Trump am Dienstagmorgen (Ortszeit) auf Twitter. Was er damit genau meinte, ließ Trump offen.

In London war ein Autofahrer am Morgen mit seinem Wagen in die Absperrungen vor dem Parlament gerast und hatte dabei mehrere Fußgänger und Radfahrer erfasst. Eine Frau wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen erlitten leichtere Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Terrorverdachts.