Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.19

WASHINGTON (dpa) - Beide Staatschefs eint der Widerwille gegenüber der Europäischen Union. Als offizieller Anlass für das hochrangige Treffen wird jedoch die gute langjährige Beziehungen genannt, die es weiterhin zu vertiefen gilt.

US-Präsident Donald Trump empfängt am Montag den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Washington. Aus dem Weißen Haus hieß es vorab, mit Blick auf die langjährige Verbindung beider Länder wollten Trump und Orban über eine weitere Vertiefung der Beziehungen sprechen - unter anderem bei Handel, Energie, Cybersicherheit und der Zusammenarbeit innerhalb der Nato. Nach Angaben der US-Regierung ist mit Orban zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder ein ungarischer Ministerpräsident zu Gast im Weißen Haus.

Der rechtsnationale Orban ist in Europa hoch umstritten. Seine Fidesz-Partei gehört wie CDU und CSU der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) an. Die Mitgliedschaft der Ungarn dort ist allerdings seit Mitte März ausgesetzt. In der EVP wollte man die andauernde Hetze Orbans gegen die von Jean-Claude Juncker geführte Europäische Kommission nicht mehr hinnehmen. Trump dagegen ist gerade jenen europäischen Regierungen zugewandt, die der EU äußerst kritisch gegenüberstehen - darunter eben Ungarn.