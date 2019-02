HANOI (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Vietnam für die Ausrichtung seines Gipfels mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi gedankt.



Trump sagte am Mittwoch bei einem Treffen mit dem vietnamesischen Präsidenten Nguyen Phu Trong, er hoffe, dass «großartige Dinge» bei dem «sehr wichtigen Gipfel» mit Kim geschehen würden. Mit seiner rasanten wirtschaftlichen Entwicklung sei Vietnam beispielhaft dafür, wie sich ein Land entwickeln könne.

Auf Twitter hatte Trump zuvor geschrieben: «Vietnam gedeiht wie wenige Orte auf der Welt.» Nordkorea könne sich schnell genauso entwickeln, wenn es sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten würde. Nach ihrem Gespräch wollten Trump und Trong an einer Zeremonie zur Unterzeichnung von Handelsabkommen teilnehmen. Trong ist zugleich Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams und damit der starke Mann des südasiatischen Landes.

Trump wollte anschließend den vietnamesischen Ministerpräsidenten Nguyen Xuan Phuc zu Gesprächen und zu einem gemeinsamen Mittagessen treffen. Die erste Zusammenkunft von Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim in Hanoi ist nach Angaben des Weißen Hauses für Mittwochabend um 18.30 Uhr (Ortszeit/12.30 Uhr MEZ) geplant.

Nach der Begrüßung im Hotel «Metropole» wollen Trump und Kim ein 20-minütiges Gespräch unter vier Augen führen. Dann wollen beide Seiten in kleiner Runde zu einem etwa eineinhalbstündigen Abendessen zusammenkommen. Am Donnerstag sind weitere Gespräche geplant. Ziel von Trump ist die vollständige «Denuklearisierung» Nordkoreas, also die atomare Abrüstung des verarmten und isolierten Landes. Kim verlangt Zugeständnisse der USA, etwa eine Lockerung von Sanktionen.