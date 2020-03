Trump als «Präsident in Kriegszeiten»

WASHINGTON: Die US-Regierung hat Präsident Donald Trump zufolge wegen der Corona-Pandemie 500 Millionen Atemschutzmasken vom Typ N95 bestellt.



Mehrere amerikanische Unternehmen hätten wegen der gesteigerten Nachfrage bereits auf die Produktion solcher fortschrittlicher Masken umgestellt, erklärte Trump am Mittwoch (Ortszeit) in Washington.

Im Gegensatz zu chirurgischen Masken bieten die N95-Masken den Trägern bei korrekter Nutzung weitgehenden Schutz vor möglicherweise infektiösen Partikeln wie Bakterien oder Viren in der Luft. Die Masken sollen 95 Prozent der Aerosole herausfiltern.

Der US-Präsident sieht sein Land im Kriegszustand. Sich selbst betrachte er «gewissermaßen als Präsident in Kriegszeiten», sagte Trump. Um die Versorgung mit medizinischen Geräten und anderen notwendigen Dingen sicherzustellen, will er deshalb notfalls auch auf ein für Kriegs- und Krisenzeiten vorgesehenes Gesetz zurückgreifen. Dieses Verteidigungs-Produktions-Gesetz erlaubt es der Regierung US-Medienberichten zufolge, die Produktion zentral zu steuern.

Das Produktionsgesetz soll unter anderem sicherstellen, dass Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräte verfügbar sind, wie aus Berichten über eine Verfügung des Präsidenten hervorgeht.

«Ich habe das Verteidigungs-Produktions-Gesetz nur unterzeichnet, um das chinesische Virus (Coronavirus) zu bekämpfen», schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Damit sei das Land in Zukunft auf den schlimmsten Fall vorbereitet. Er hoffe aber, dass er keinen Gebrauch davon mache müsse, schrieb Trump weiter.

Für die Bezeichnung des Coronavirus als «chinesisches Virus» war der US-Präsident in den vergangenen Tagen wiederholt in die Kritik geraten, weil es China als Ursprungsland stigmatisiere und so Rassismus schüre. Trump wies diese Kritik zurück.

Zudem habe die US-Regierung Bauunternehmen gebeten, übrige Masken an das Gesundheitswesen zu spenden, sagte Trump. Diese würden nun vor allem von Ärzten und Krankenhausangestellten gebraucht, die an Covid-19 erkrankte Patienten versorgten.