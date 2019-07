TrueVisions überträgt EPL

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 03.07.19

Foto: The Nation

THAILAND: Die TrueVisions-Gruppe hat für die nächsten drei Spielzeiten 2019 bis 2022 exklusiv für Thailand die Übertragungsrechte für die englische Premier League (EPL) erworben. Alle 380 Spiele werden auf allen Plattformen ausgestrahlt – TrueVisions, TrueMoveH, TrueOnline und TrueID.

Laut Birathon Kasemsri, Media Officer der True Corporation, wird TrueVisions das einzige Netzwerk in Thailand sein, das die englische Premier League mit Live-Übertragungen, Wiederholungen und Höhepunkten jedes Spiels zeigt. TrueVisions wird sechs Kanäle für die Ausstrahlung der weltgrößten Fußballliga zur Verfügung stellen, die am 10. August in die neue Saison starten wird.