Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.20

Masseurinnen warten in Pattaya auf Kundschaft. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Der Tourismussektor muss nach Einschätzung der staatlichen Tourismusbehörde (TAT) möglicherweise bis 2022 warten, um normale Einnahmen zu erzielen.

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn bezeichnet die Aussichten für 2021 als undurchsichtig, da es viele unvorhersehbare Faktoren gebe. In vielen Ländern wütete das Coronavirus, was strengere Reisebeschränkungen bedeute. Die Welttourismusorganisation prognostiziere eine Erholung des internationalen Tourismus bis zum dritten Quartal 2021 oder im Jahr 2022.

Solange es keine nachgewiesene Erfolgsbilanz für einen Impfstoff gebe, würden ausländische Urlauber nicht in hoher Zahl nach Thailand kommen. Es gebe zwar gute Nachrichten über die Entwicklung von Impfstoffen, aber es könne das ganze nächste Jahr dauern, bis sie hergestellt und weltweit vertrieben würden und, was noch wichtiger sei, das Vertrauen der Menschen in das Reisen neu beleben würden.

„Wir haben das Jahr 2021 als ein Jahr der Anpassung festgelegt, bevor wir 2022 einen Sprung machen. Wir prognostizieren, dass Thailand im Jahr 2022 etwa 2,5 Billionen Baht an Einnahmen aus dem Tourismus erzielen wird, das sind 80 bis 90 Prozent des Jahres 2019, in dem 3 Billionen Baht erwirtschaftet wurden", sagte Yuthasak. Der internationale Tourismus brauche wahrscheinlich zwei Jahre, um sich zu erholen, einschließlich der thailändischen Auslandsreisen.