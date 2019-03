Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.19

PEKING (dpa) - Trotz einer mehrmonatigen Verletzungspause ist Weltmeister und Olympiasieger Ma Long vom chinesischen Tischtennis-Verband für die WM vom 21. bis 28. April in Budapest nominiert worden. Das gaben die Chinesen am Freitag bekannt.

Der 30 Jahre alte Ma Long war wegen einer Knieverletzung zuletzt im August 2018 bei den Bulgarien Open international aktiv. Rechtzeitig zum Nominierungstermin seines Verbandes begann der Einzel-Weltmeister von 2015 und 2017 aber wieder mit dem Training. «Ich werde diese WM Spiel für Spiel angehen. Mein Ziel wird sich während des Turniers entscheiden», sagte Ma Long in einem Interview des Olympic Channels.

Der beste Spieler der vergangenen Jahre wird bei der WM in Budapest auch im Doppel an den Start gehen. Diesmal ist sein Partner aber Wang Chuqin aus China und nicht wie bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften der deutsche Star Timo Boll. Im Einzel nominierten die Chinesen neben Ma Long in Fan Zhendong, Xu Xin und Lin Gaoyuan noch die ersten drei Spieler der aktuellen Weltrangliste.