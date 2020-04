Trotz Kritik: Behörden halten am Strandverbot fest

PATTAYA: Trotz steigender Kritik, sowohl von Ausländern als auch Einheimischen, betont Pattayas Polizei, dass an der Schließung des Strandes, einschließlich Promenade, festgehalten wird, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Die Anordnung im Rahmen der Notstandsgesetzgebung gilt auch für alle öffentlichen Parks, Reservoirs, einige Fußgängerbrücken und andere Orte, an denen sich Menschen normalerweise treffen. Darüber hinaus ist der Alkoholverkauf in der Provinz Chonburi, zu der auch Pattaya gehört, weiterhin verboten, ebenso wie das Essen und Trinken an öffentlichen Orten. Pattayas Polizei weist auch darauf hin, dass die Anordnung auch „Versammlungen“ verbietet. Auch wenn in der Anordnung nicht definiert wird, ab welcher Anzahl man von einer „Versammlung“ spricht, warnt die Polizei, dass selbst zwei Personen, die sich bei Getränken am Strand treffen, als ein Verstoß gegen die Anordnung betrachtet werden kann.

Auf sozialen Netzwerken kritisieren Einheimische und Ausländer, dass sie zwar nachvollziehen können, dass jede Form der sozialen Nähe verboten ist, nicht jedoch, dass auch die Ausübung körperlicher Fitness Joggen und Schwimmen oder auch Angeln verboten ist, wenn dabei die soziale Distanzierung eingehalten wird. Menschen, die Fitness treiben, würden dadurch auf kleine Sois oder enge Gehwege ausweichen, was im Hinblick auf die Einhaltung der sozialen Distanz ein größeres Infektionsrisiko bedeutet, als wenn sie am weitläufigen Strand Sport treiben, betonen fie Kritiker der Anordnung. Die Behörden argumentieren, dass sich Chonburis Gouverneur für das Verbot entschieden hatte, um Versammlungen entgegenzuwirken, da als Folge der Schließung von Geschäften und Einkaufszentren immer mehr Menschen an die Strände der Touristenmetropole strömten.

Die Polizei betont, dass die Anordnung klar formuliert ist und dass sie weiter regelmäßige Patrouillen zu Fuß oder mit dem Fahrrad am Strand durchführen wird, um die Einhaltung zu kontrollieren, egal, was die Bevölkerung vom Sinn der Strandschließung halten mag. Zumeist, so die Beamten, reicht eine mündliche Verwarnung aus, damit sich die aufgegriffenen Personen vom Strand entfernen. Dann seien keine weiteren Maßnahmen erforderlich, so die Polizei. Dennoch wurden nach Polizeiangaben bereits 73 Personen zu Geldstrafen verurteilt, die sich weniger kooperativ zeigten. Die genaue Höhe der Geldstrafe wurde nicht genannt, gemäß Notstandsgesetzgebung können jedoch Strafen in Höhe von bis zu 100.000 Baht verhängt werden.

Die Einhaltung der Strandschließung wird auch aus der Luft kontrolliert: Die Beamten lassen regelmäßig – zumeist zu Sonnenuntergang – eine moderne Drohne über den Pattaya Beach kreisen, die mit Musik und Alarmsirenen sowie Sprachnachrichten auf Thailändisch und Englisch die Menschen auffordert, den Strand zu verlassen.

Zwischenzeitlich haben sich einige Einwohner in Na Jomtien bei den Behörden beschwert, dass die Einhaltung Sperrauflage an ihren Stränden bisher nicht kontrolliert wurde, weshalb immer mehr Menschen an den Na Jomtien Beach strömen.