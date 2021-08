Trotz Corona wird weiter investiert

Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.21

BANGKOK: Trotz der hohen Covid-19-Fallzahlen im Land hat sich der Wert der Investitionsanträge in Thailand in der ersten Jahreshälfte mehr als verdoppelt, angekurbelt durch ausländische Direktinvestitionen und ein starkes Wachstum in den Bereichen Elektronik und Medizin.

Nach Angaben des Board of Investment (BoI) ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres die Zahl der Anträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent und der Gesamtwert um 158 Prozent gestiegen. Das wird auf eine Zunahme der Anträge für ausländische Direktinvestitionen, ein anhaltendes Wachstum in den Zielindustrien, einschließlich der Elektronik- und Medizinbranche, sowie in der Energieerzeugung zurückgeführt. Von Januar bis Juni reichten thailändische und ausländische Investoren insgesamt 801 Investitionsanträge mit einem Gesamtwert von 386,2 Milliarden Baht ein, verglichen mit 704 Projekten im Wert von 149,76 Milliarden Baht im Vorjahreszeitraum.

Japanische Firmen standen mit 87 Projekten im Wert von 42,8 Milliarden Baht an erster Stelle, gefolgt von Investitionen aus den USA mit 18 Projekten im Wert von 24,1 Milliarden Baht und China mit 63 Projekten im Wert von 18,6 Milliarden Baht. Der östliche Wirtschaftskorridor zog 232 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 126,6 Milliarden Baht an, was einem Anstieg von 54 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.