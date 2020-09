Trotz Ã„rgers mit Peking: Prag will Kooperation mit Taipeh ausbauen

TAIPEH: Ungeachtet der Proteste aus Peking will Prags Bürgermeister Zdenek Hrib die Kooperation mit der Partnerstadt Taipeh ausbauen. Zum Abschluss des Besuchs einer ranghohen tschechischen Delegation mit Senatspräsident Milos Vystrcil an der Spitze sagte der Bürgermeister am Freitag in Taiwans Hauptstadt, der Austausch solle «unpolitisch und von gegenseitigem Vorteil» sein.

Beide Hauptstädte hatten im Januar ihre Zusammenarbeit aufgenommen, nachdem Peking im Oktober seine Städtepartnerschaft mit Prag aus Ärger über die Distanzierung des Bürgermeisters gegenüber der Ein-China-Klausel in ihrem Kooperationsabkommen aufgekündigt hatte. Mit dieser Doktrin versucht Peking, Taiwan international zu isolieren und seinen diplomatischen Partnern offizielle Beziehungen zu der demokratischen Inselrepublik zu untersagen.

Mit Taipehs Bürgermeister Ko Wen-je verbreitete Prags Bürgermeister eine gemeinsame Erklärung über die Ausweitung der Zusammenarbeit. Genannt wurden unter anderem der Kampf gegen das Coronavirus, der Bildungs- und Kulturaustausch, die Entwicklung von Smart Citys und innovativen Start-ups sowie der Tierschutz. Auch sollen die Prager Philharmoniker im Oktober nächsten Jahres durch Taiwan touren. In diesem Jahr geplante Auftritte in China hatte die chinesische Seite im vergangenen Jahr schon wegen des Streits abgesagt.

Das Gerangel um die Städtepartnerschaft und der Besuch der 90-köpfigen tschechischen Delegation haben zu einer schweren Verstimmung zwischen China und Tschechien geführt. China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik, obwohl es nie dazu gehört hat.

Der Streit um den Status Taiwans geht auf den Bürgerkrieg in China zurück, als die Truppen der nationalchinesischen Kuomintang nach ihrer Niederlage gegen Maos Kommunisten nach Taiwan flüchteten. In Peking wurde 1949 die kommunistische Volksrepublik gegründet, während Taiwan seither als «Republik China» regiert wurde und sich zu einer freiheitlichen Demokratie entwickelte.