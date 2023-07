BANGKOK: In den meisten Teilen Thailands ist von Sonntag bis Donnerstag (16.–20. Juli 2023) mit starkem bis sehr starkem Regen zu rechnen, da sich ein tropischer Sturm auf seinem Weg nach Vietnam verstärkt, warnt das Meteorologische Amt.

Das tropische Tief „Talim“ bildet sich vor der Küste der Philippinen und wird sich voraussichtlich zu einem tropischen Sturm verstärken, wenn es sich am Dienstag (18. Juli 2023) Vietnam nähert.

Wie das Meteorologische Amt am Samstag (15. Juli 2023) mitteilte, wird Talim dann an der chinesischen Insel Hainan im Südchinesischen Meer vorbeiziehen, bevor es zwischen Dienstag und Mittwoch im Norden Vietnams landet. In der Folge ist in den meisten Teilen Thailands – im Norden, Nordosten, Osten, Süden und in der Zentralebene, einschließlich dem Großraum Bangkok – mit heftigen Regenfällen zu rechnen.

Nach Aussage von Chomparee Chompurat, Generaldirektorin des Meteorologischen Amts, kann es in tief liegenden Gegenden und in Gebieten in der Nähe von Wasserstraßen zu Sturzfluten kommen.

Das Meteorologische Amt erklärte außerdem, dass der Tropensturm den saisonalen Südwestmonsun im Süden und im Golf von Thailand wahrscheinlich verstärken wird.

Dies werde zu stärkeren Winden und hohen Wellen sowohl an der West- als auch an der Ostküste des Südens führen. Es muss mit Seegang von 2 bis 4 Meter gerechnet werden, warnte Khun Chomparee.

Sie fügte hinzu, dass der Golf von Thailand und die Andamanensee wegen des schweren Seegangs in dieser Zeit für kleine Boote unsicher ist.