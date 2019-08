Von: Redaktion DER FARANG | 06.08.19

CHIANG MAI: Der Tropensturm „Wipha“ hat in mehreren nördlichen Provinzen Straßen überflutet, den Verkehr zum Erliegen gebracht und Häuser unter Wasser gesetzt.

Der böige Wind entwurzelte im Bezirk Om Koi der Provinz Chinag Mai einen Baum, der sich quer auf die Fahrbahn legte. Auf der Straße in Richtung Wat Doi Suthep stauten sich die Fahrzeuge. In Phayao verursachten heftige Regengüsse Überschwemmungen auf Ackerland und in niedriggelegenen Häusern der Bezirke Chiang Kham und Dok Kham Tai. Eine Hochwassersperre hinter der Schule Chaiyaphrom brach. Das Wasser überflutete einen ein Kilometer langen Abschnitt der Ban La-Ban Chaiyaphrom Road, die für Autos unpassierbar wurde. Im Stadtteil Sop Moei von Mae Hong Son machte ein Erdrutsch auf einem 10 Meter langen Abschnitt die Straße an der im Bau befindlichen Schule Ban Mae Lui Luang unpassierbar. Laut der Behörde für Katastrophenschutz haben die Unwetter in 38 Distrikten von 13 Provinzen gewütet. Insgesamt waren 2.642 Haushalte betroffen, während in den 13 Provinzen fünf Brücken, eine Straße und 12 Fischerboote beschädigt wurden.