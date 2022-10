BANGKOK: Der Tropensturm Sonca wird nach Angaben des thailändischen Wetterdienstes am Samstag in 12 Provinzen im Nordosten schwere Regenfälle, starke Winde und mögliche Sturzfluten bringen.

Unterdessen wurden die Bewohner des Südens vor vereinzelten Monsunregen gewarnt, der ebenfalls Sturzfluten und Überschwemmungen verursachen kann, vor allem in der Nähe von Wasserwegen, Vorgebirgen und in tief liegenden Gebieten.

Die Vorhersage vom Samstag besagt, dass Sonca am Samstag um 04.00 Uhr morgens über Quang Ngai, Vietnam, auf das Festland treffen würde. Mit Windgeschwindigkeiten von 65 Kilometern pro Stunde bewegt sich der Sturm mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 km/h nach Westen und wird sich voraussichtlich zu einem tropischen Tiefdruckgebiet und anschließend zu einer aktiven Tiefdruckzelle abschwächen. Sonca wird dem Nordosten, Osten und der Zentralregion – einschließlich Bangkok – weitere Niederschläge bringen.

Die Unwetterwarnung vor vereinzeltem Starkregen, starkem Wind und möglichen Überschwemmungen gilt für die nordöstlichen Provinzen Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Kalasin, Mukdahan, Maha Sarakham, Roi Et, Yasothon, Amnat Charoen, Buriram, Surin, Sisaket und Ubon Ratchathani.

Die Menschen in diesen Gebieten sollten sich vor schweren Unwettern in Acht nehmen, die zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen können, insbesondere in den Ausläufern in der Nähe von Wasserwegen und im Tiefland, warnte das Meteorologische Amt.

Für den südlichen Golf von Thailand wird Seegang von 1 bis 2 Metern vorausgesagt, bei Gewittern bis zu 2 Meter. Alle Schiffsführer werden zu besonderer Vorsicht aufgerufen.