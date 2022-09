Tropensturm Noru trifft auf Thailands Isaan

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Tropensturm Noru traf am Donnerstag auf seinem Weg über Thailand nach Westen auf mehrere Provinzen und führte in vielen Gebieten zu Sturzfluten. Zu den betroffenen Provinzen gehörten Nakhon Ratchasima, Surin und Nakhon Nayok.

Andere nordöstliche Provinzen, die zwischen Mittwochabend und dem frühen Donnerstag von dem Sturm betroffen waren, sind Ubon Ratchathani, Amnat Charoen, Sisaket, Roi Et, Yasothon, Kalasin und Maha Sarakham.

Der Wasserstand im Lam-Takong-Kanal in Nakhon Ratchasima stieg nach stundenlangen heftigen Regenfällen rasch an, während das Maharat Nakhon Ratchasima Hospital in der nordöstlichen Provinz teilweise überschwemmt wurde. Soldaten wurden zum Krankenhaus entsandt und installierten Wasserpumpen sowie eine Mauer aus Sandsäcken, mit der sie das Krankenhaus vor dem überlaufenden Wasser aus dem angrenzenden Kanal schützten.

Foto: The Nation

In Surin brachte Noru in der vergangenen Nacht heftige Regenfälle, die in vielen Bezirken dieser nordöstlichen Provinz schwere Überschwemmungen verursachten. Viele Dörfer und Wohngebiete sowie große Flächen von Reisfeldern und Plantagen waren betroffen.

Überlaufendes Wasser aus Stauseen überschwemmte viele nahe gelegene Bezirke. Mehrere Straßen standen 50 bis 70 Zentimeter hoch unter Wasser, und einige Abschnitte wurden durch das Hochwasser zerstört.

Foto: The Nation

Mehrere Gebiete von Nakhon Nayok, darunter auch das Stadtzentrum im Bezirk Mueang (Nakhon-Nayok-Stadt), wurden durch eine Sturzflut aus höher gelegenen Gebieten im Nationalpark Khao Yai überschwemmt. Rettungsteams wurden zum Bereitschaftsdienst für eine mögliche Evakuierung der betroffenen Einwohner angewiesen.

Zuvor wurden in Ubon Ratchathani mehr als 4.000 Menschen aus den betroffenen Dörfern evakuiert, in denen mit einer Verschärfung der Hochwassersituation gerechnet wird.

Die Überschwemmungen betrafen vor allem die Einzugsgebiete der Flüsse Chi und Mun im Nordosten des Landes und bedeckten mehr als 65.000 Hektar Land, davon etwa 38.000 Hektar Reisfelder, wie aus Satellitenbildern hervorgeht, die von der Behörde für die Entwicklung von Geoinformatik und Raumfahrttechnologie veröffentlicht wurden.