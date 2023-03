NAKHON PHANOM: Tropische Stürme haben am Montag und am frühen Dienstag (27.–28. Mrz. 2023) mehr als 100 Häuser in drei Provinzen im Nordosten des Landes beschädigt, teilte das Amt für Katastrophenschutz und Schadensbegrenzung mit.

Nach Angaben der Behörde wurden 109 Häuser in 20 Dörfern in Nakhon Phanom, Sakon Nakhon und Roi Et schwer beschädigt.

In Nakhon Phanom wurden 67 Häuser in den Bezirken Mueang, Tha Uthen, Na Wa und Si Songkhram getroffen, während in Sakhon Nakon 35 Häuser im Bezirk Phon Na Kaew beschädigt wurden. In den Bezirken Kaset Wisai und Thawat Buri in Roi Et wurden sieben Häuser durch Stürme beschädigt.

Tropische Stürme trafen auch den Bezirk Phimai in Nakhon Ratchasima, wobei mehrere Bäume umstürzten und Straßen blockierten. Der Sturm beschädigte auch das Dach einer Schule im Unterbezirk Bote.

Das Ausmaß der Schäden muss von den örtlichen Behörden noch ermittelt werden, bevor sie dem Ministerium für Katastrophenschutz und -minderung gemeldet werden.