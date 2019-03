Von: Björn Jahner | 20.03.19

NAKHON RATCHASIMA: Aufgrund der langanhaltenden Dürreperiode ist das Wasserreservoir Ban Huai Takrow im Bezirk Khong in der Nordostprovinz Nakhon Ratchasima beinahe komplett ausgetrocknet, was zur Folge hat, dass nach Aussage der lokalen Bewässerungsbehörde in vielen Haushalten in der Region die Wasserhähne versiegen.

Betroffen sind über 200 Haushalte im Tambon Nong Manao. Der 3.500 Rai große Stausee sei nur noch unter 1 Prozent gefüllt, weshalb die Brauchwasserversorgung in drei Dörfern eingestellt wurde, informiert die Behörde. Mit Pumpen wolle man nun versuchen, das Reservoir mit kostbarem Nass aus dem nahen Fluss Chee zu füllen, um den Wassermangel so schnell wie möglich zu beheben. Bis dahin sollen die betroffenen Dorfbewohner mit Wasser aus Tankwagen versorgt werden. Dennoch steigt Unmut unter der Isaan-Bevölkerung, dass sich die Krise ausbreiten könnte.