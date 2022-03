Von: Björn Jahner | 23.03.22

Auf allen Events wird den Gästen ein abwechlungsreiches Buffet für 199 Baht pro Person angeboten. Foto: The Bikers Café Thailand

SATTAHIP: Im The Bikers Café Thailand in Sattahip werden an jedem letzten Sonntag im Monat unterhaltsame Veranstaltungen ausgerichtet.

Bei den Events wird jeweils von 11.00 bis 16.00 Uhr ein umfangreiches Buffet für 199 Baht pro Person angeboten, das verschiedene westliche und thailändische Gerichte umfasst.

Am Sonntag, 27. März 2022 wird die Motorradmarke TRIUMPH zu Gast im The Bikers Café Thailand sein – zusammen mit LIQUI MOLY.

Während des Events können die Gäste verschiedene Triumph-Motorräder besichtigen. Darüber hinaus werden auch einige Motorräder des britischen Motorradbauers zur Probefahrt bereitstehen.

Die Liqui Moly GmbH ist ein Ulmer Unternehmen, das auf die Herstellung von Additiven, Schmierstoffen und Motorenölen spezialisiert ist. Im The Bikers Café Thailand wird es Produkte aus seinem vielseitigen Programm (Motorenöle und Additive) vorstellen.

Vereint im The Bikers Café Thailand

Selbstverständlich sind alle Gäste zur Teilnahme an den Events herzlich eingeladen: Motorradfahrer aller Marken, Familien, Paare und Menschen, die gerne in einer schönen Umgebung essen möchten!

Weitere Informationen mit vielen Fotos finden Sie auf Facebook und unter The Bikers Cafe.com.

Schnelle und einfache Anfahrt

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Achara und Martin Koller sowie Team freuen sich darauf, alle Freunde und Gäste im The Bikers Café Thailand begrüßen zu dürfen.

Themen Events 2022 – von 11.00–16.00 Uhr

So., 27. März 2022: Triumph @ The Bikers Café Thailand

So., 24. April 2022: Harley-Davidson @ The Bikers Café Thailand

So., 15. Mai 2022: 3rd Anniversary of The Bikers Café Thailand

So., 29. Mai 2022: Honda @ The Bikers Café Thailand

So., 26. Juni 2022: Ducati @ The Bikers Café Thailand

So., 24. Juli 2022: BMW Motorrad @ The Bikers Café Thailand

So., 28. August 2022: Sportbikes @ The Bikers Café Thailand

So., 25. September 2022: Adventure Bikes @ The Bikers Café Thailand

Mi., 26. Oktober–So., 30. Oktober 2022: Halloween Bikers Week

So., 27. November 2022: Gentlemen’s Bike Meet @ The Bikers Café Thailand

Sa., 24. Dezember 2022: Christmas Special @ The Bikers Café Thailand (von 17.00–21.00 Uhr!)

So., 25. Dezember 2022: Christmas Special @ The Bikers Café Thailand (von 17.00–21.00 Uhr!)

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Freitag von 11.45–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 09.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse und Koordinaten

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip

12.678059, 100.958995

Standort auf Google Maps

Reservierung und Kontakt

085-299.6188