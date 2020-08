Von: Redaktion DER FARANG | 01.08.20

NAKHON SAWAN: Mehr als 800 Beschäftigte der Fabrik Body Fashion, einer Tochtergesellschaft von Triumph International, waren schockiert, als sie am Freitag zur Arbeit eintrafen und mit einem Schild begrüßt wurden, auf dem stand, dass sie alle wegen des durch die Covid-19-Pandemie verursachten Umsatzeinbruchs entlassen worden waren.

Die Frauen und Männer freuten sich, wieder an die Arbeit gehen zu können, nachdem die Fabrik zuvor vorübergehend für drei Monate geschlossen worden war. Die Geschäftsleitung hatte unter Berufung auf riesige Verluste mehr als 2.000 Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen und schloss drei Monate lang. Die Fabrik sollte am Freitag wiedereröffnet werden. Die „Bangkok Post“ befragte am Freitag die Betroffenen, und diese brachten ihre Bestürzung über die Ankündigung zum Ausdruck. Die meisten hatten die Gründe für die dreimonatige Schließung und die früheren Entlassungen verstanden. Sie blieben zu Hause und mussten zusätzliche Arbeit finden, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Ihre Vertreter versuchten, mit der Führung des Unternehmens Kontakt aufzunehmen, aber sie erhielten keine Antwort. Später versammelten sich die Frauen und Männer im Arbeitsschutz- und Sozialamt der Provinz Nakhon Sawan und suchten um Hilfe nach. Body Fashion (Thailand) stellte Badebekleidung, Unterwäsche und Sportbekleidung für Markennamen wie Triumph her.