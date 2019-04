Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.19

PHUKET: Auf der Liste der 25 weltbesten Reiseziele hat die Touristikwebsite TripAdvisor die Ferieninsel Phuket auf Rang 6 platziert.

London hat die europäischen Konkurrenten Paris und Rom auf die Plätze zwei und drei hinter sich gelassen. Dann folgen Kreta in Griechenland, Bali in Indonesien und Phuket. An 12. Stelle steht Siem Reap in Kambodscha, an 15. Hanoi. Bewertet wurden Hotels, Restaurants und die Erfahrungen von Touristen auf der TripAdvisor-Plattform.