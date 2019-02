PHUKET: Im Kampf gegen die Verschmutzung der Strände und Meere des Landes durch Plas­tikmüll hat ein Auswanderer-Trio die Initiative ergriffen und auf Phuket ein Start-up-Unternehmen gegründet, das Trinkwasser aus Luft he­rstellt. „Luft?“, mag der ein oder andere jetzt verblüfft fragen.

Ja, er hat richtig gelesen! Der Reihe nach: Alles begann im Jahr 2015, als Meghan Kerrigan in einem Hotel auf Koh Samui anfing über die vier Plastikflaschen mit Trinkwasser nachzudenken, die sie jeden Tag – wie in vielen anderen Hotels auch üblich – vom Personal in ihr Zimmer bekam. Vor dem Hotel betrachtete sie den mit Plastikmüll verdreckten Chaweng Beach und begann nachzudenken. Zusammen mit ihren Freunden, den Brüdern Ryan und Matthew Kohler, kam ihr die Idee, dass man, anstatt den Strand täglich zu reinigen, das Problem an der Wurzel packen müsste – die Einwegplastikflaschen.

Ein Jahr später gründete das Trio, zu diesem Zeitpunkt bereits auf Phuket, das Unternehmen „Generation Water“. Im Jahr 2017 fanden sie mit Marriott International, der weltweit größten Hotelkette, einen finanzstarken Partner, um eine Alternative zu den im Gastgewerbe verwendeten Plastikflaschen zu entwickeln, die zudem auch wettbewerbsfähig ist und den Anforderungen von Hotels und Resorts entspricht, der Hauptzielgruppe des Unternehmens.

Im Jahr 2019 erfolgte schließlich der Durchbruch: Unter dem Motto „Save Water Drink Air“ (Spar Wasser, trink Luft) und „Made 100% from the air“ (zu 100% aus Luft hergestellt) produzieren die südafrikanische Jungunternehmer im JW Marriott Phuket Resort & Spa am Mai Khao Beach Trinkwasser – aus Luft! Die Methode ist so einfach wie genial: Zwei Generatoren saugen Dampf aus der schwülen Tropenluft in gekühlte Spiralen, wo er beim Zusammentreffen mit der Kälte zu Wasser kondensiert, das in Tanks gesammelt wird. Pro Tag werden mit dieser Methode 4.000 Liter Trinkwasser generiert. Nach einer Filtrierung und der Hinzugabe von Mineralien wird es in Mehrwegglasflaschen abgefüllt.

Das aus Luft produzierte Trinkwasser kommt bisher im JW Mariott Phuket und im benachbarten Renaissance Phuket Resort & Spa zum Einsatz, wo seitdem kein Trinkwasser aus Einwegplastikflaschen mehr angeboten wird. Ziel erreicht! Infos: www.facebook.com/GenerationWaterAPAC.