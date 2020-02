Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.20

PHUKET: Umweltwissenschaftler haben sich gegen ein Projekt der lokalen Verwaltung ausgesprochen, gegen die fortschreitende Erosion am Strand Surin Barrieren zu errichten.

Das mit 19 Millionen Baht veranschlagte Projekt würde die Sanderosion verstärken und nicht verringern, heißt es. Der Bürgermeister von Choeng Thaley hat Tambon- und Dorfvorsteher, Gemeindevorsteher und Unternehmer am heutigen Montag zu einer öffentlichen Anhörung in das TAO-Büro eingeladen, um ihre Ansichten zum Bau einer Treppenbarriere zu hören.

In einem offenen Brief an den Gouverneur von Phuket äußerten die Wissenschaftler unter der Leitung von Sasin Chalermlarb, Vorsitzender der Sueb Nakhasasthien Foundation, ihre Besorgnis, dass eine Barriere die Erosion verschlimmern könnte. Die Gruppe stellte fest, dass ein Teil des Strandes bereits mit Zement befestigt ist und Platz für Aktivitäten am Strand bietet. Der Zement führe jedoch während der Monsunzeit zu Stranderosion.

Die Gruppe schlägt vor, den Zementbelag zu entfernen und durch eine Sanddüne zu ersetzen, die natürlicher aussehe und für touristische Aktivitäten zu verwenden wäre. Die vorgeschlagene Treppenbarriere führe hingegen dazu, dass der Strand unnatürlich aussehe und es den Menschen fast unmöglich mache, im Meer zu schwimmen. Früher oder später werde der Strand seinen Sand verlieren und die Barriere werde aufbrechen, argumentierte die Gruppe.