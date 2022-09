Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Der amtierende Premierminister Prawit Wongsuwan forderte Finanzminister Arkhom Termpittayapaisith auf, die steigenden Treibstoffpreise und den schwächelnden Baht genau zu beobachten.

Der Baht ist aufgrund des erstarkenden US-Dollars auf den niedrigsten Stand seit 16 Jahren gesunken. Die thailändische Währung eröffnete am Mittwoch bei 37,04 zum Dollar und lag damit unter dem Schlusskurs vom Dienstag (36,97).

Arkhom sei auch aufgefordert worden, sich mit privaten Unternehmern zu treffen, um genaue Informationen über den Status ihrer Unternehmen zu erhalten, sagte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri.

Eine Quelle aus dem Kabinett sagte, Prawit sei unsicher, ob die Abschwächung des Baht zu Devisenverlusten bei der Einfuhr von Öl und Gas führen würde.

Prawit würde es vorziehen, wenn der Baht auf ein Niveau von 35 zum Dollar gestärkt würde, fügte die Quelle hinzu.

In der Zwischenzeit sagte Arkhom, dass das Finanzministerium und die Bank of Thailand (BOT) die Situation des Baht und die Richtlinien der Zentralbank in Kürze besprechen würden.

Der Baht schwächte sich aufgrund des erstarkenden Dollars ab, da ungewiss war, ob die US-Notenbank den Zinssatz deutlich anheben würde, um die Inflation zu bekämpfen, sagte er.

Arkhom bestätigte, dass der Baht noch nicht auf den tiefsten Wert in der Region gefallen sei, und fügte hinzu, dass es der BOT überlassen bleibe, ob sie eine Zinserhöhung vornehmen wolle, um mit den USA Schritt zu halten.

Unabhängig davon rechnete der Präsident der thailändischen Handelskammer, Thanawat Phonwichai, damit, dass sich die Wirtschaft Thailands im vierten Quartal dank einer Erholung der Exporte und des Tourismus "deutlich" erholen werde.

Er rechnete auch damit, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 3,0 bis 3,5 Prozent wachsen wird.