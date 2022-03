Von: Björn Jahner | 18.03.22

PATTAYA: Ein 58-jähriger ausländischer Tourist, bei dem es sich angeblich um einen Iren handeln soll, wurde am Donnerstag in den Abendstunden vor dem Rotlichtkiez Tree Town in der Soi Buakhao nach einem Streit über eine Rechnung von mehreren Sicherheitsleuten angegriffen und erheblich verletzt.

Nach Aussage des Wachpersonals soll der Mann sich geweigert haben, seine Getränkerechnung zu bezahlen und habe stattdessen probiert, zu fliehen. Als er aufgehalten wurde, habe er versucht, mit den Wachleuten zu kämpfen und sei dann – den Security-Männern folgend – versehentlich „gestürzt“.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr. Als die Polizei, Rettungskräfte und lokale Medienvertreter zum Tree Town eilten, fanden sie den Ausländer mit einer klaffenden Wunde am Kopf vor. Er wirkte stark verwirrt und wurde noch am Tatort erstversorgt sowie zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Am Tatort hatte sich eine große Menschenmenge versammelt, aber viele Zeugen waren Berichten zufolge nicht bereit, mit der Polizei über den Vorfall zu sprechen. Schließlich meldete sich ein australisches Touristenpaar bei der Polizei und berichtete, das Opfer sei von mehreren Sicherheitsleuten des Tree-Town-Komplexes verfolgt worden, die mit dem Ausländer in eine körperliche Auseinandersetzung gerieten, im Zuge derer der Mann stürzte und sich den Kopf aufschlug. Die Zeugen waren sich dennoch nicht sicher, wer den Streit begonnen hatte.

Die Polizei hat die beiden im Kampf involvierten Sicherheitskräfte bereits ausfindig gemacht. Nach Angaben der beiden Männer hatte sich das Opfer geweigert, eine Rechnung in einem Tree-Town-Amüsierlokal zu bezahlen und habe dann versucht zu fliehen.

Die Wachleute behaupteten, sie hätten lediglich probiert, den Mann aufzuhalten, indem sie ihn verfolgten und ihm den Weg versperrten. Der Ausländer soll jedoch aggressiv reagiert und probiert haben, die beiden Security-Männer zu schupsen. Die Wachleute behaupteten, sie hätten in Notwehr gehandelt und probiert, den Ausländer zu beruhigen, der dann jedoch stürzte und starke Kopfverletzungen erlitt.

Die Polizei räumte ein, dass sie der Geschichte des Wachmannpersonal skeptisch gegenüberstehe und sich die Videoaufnahmen ansehen und im Laufe des Tages mit dem irischen Touristen sprechen wolle, sobald er sich von seinen Wunden erholt habe. Zu diesem Zeitpunkt wird die Polizei über eine eventuelle Anklage wegen des Vorfalls entscheiden.

DER FARANG appelliert an seine Leserschaft, Konfrontationen mit thailändischem Wachpersonal unbedingt aus dem Weg zu gehen. Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass das Klima im Rotlichtgebiet Tree Town spürbar rauer geworden ist und dass es nicht das erste Mal war, dass es zu Konfrontationen zwischen Gästen und Wachpersonal kam. Erst Anfang Januar wurde ein Thailänder vor einem populären Nightlife-Spot im Tree Town im Zuge einer Auseinandersetzung mit einer Stichwaffe getötet und mehrere weitere Personen schwer verletzt.