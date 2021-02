„Travel Pass“-App kommt im März

ABU DHABI/DUBAI: Etihad Airways und Emirates gehören zu den ersten Fluggesellschaften weltweit, die bekanntgegeben haben, die zur Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung entwickelte App „Travel Pass“ der International Air Transport Association (IATA) einzuführen.

Die App soll Fluggästen das Reisen in der neuen Normalität erleichtern und dient der Speicherung und Verwaltung von Bescheinigungen für Corona-Tests oder -impfungen. Die auf der App gespeicherten Daten dienen der behördlichen Nutzung in Reisezielen in Ländern, die Covid-19-Tests oder -Impfnachweise als Einreisebedingung für internationale Besucher während und nach der Pandemie verlangen.



Die App soll ab März bei Google Play für Android-Nutzer und im App Store für iOS-Nutzer zum Download bereitstehen. Mehr erfährt man bei IATA.