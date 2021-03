PATTAYA: Mit „Cars and Coffee on Vacation“ veranstaltet die Tourism Authority of Thailand (TAT) am Samstag, 20. März und Sonntag, 21. März zwei Tage lang ein ausgesprochen buntgemischtes Themenfestival im Umfeld des neuen Skateplatzes „Skaters Paradise“ am Hafen Bali Hai in Süd-Pattaya, bei dem der Name Programm ist.

Mehr als 300 aufsehenerregende Auto-Exoten auf großer Thailandreise werden einen zweitägigen Zwischenstopp auf der Veranstaltungsfläche unterhalb des weltbekannten Pattaya-Schriftzugs am Hafen Bali Hai einlegen, die in Vor-Corona-Zeiten als Ein- und Ausstiegsort der vielen Tour-Busse diente, die vorwiegend chinesische Touristengruppen am Hafen absetzten oder aufnahmen, bei denen ein Koh-Larn-Ausflug zum Reiseprogramm gehörte.

Zwei Tage lang PS und Kalorien satt

Präsentiert werden die verschiedensten Automobile mit Seltenheitswert – darunter Classic Cars, Luxuskarossen, Supercars, Tuningflitzer, Lowrider und viele weitere Kfz-Exoten. Eine Armada von kultigen Food Trucks, Imbisswagen und weiteren Verkaufsfahrzeugen wird das weitläufige Areal in ein mit viel Liebe zum Detail arrangiertes Street-Food-Festival im angesagten Retro-Stil verwandeln, das viele außergewöhnliche Motive für Selfie-und Foto-Fans bieten wird.

Fotoshooting mit Auto-Exoten in herrlicher Kulisse

Profi- und Hobbyfotografen dürfen auf keinen Fall verpassen, am Sonntag, 21. März um 06.00 Uhr morgens die Pattaya Beach Road aufzusuchen, wo alle auf dem Festival präsentierten Fahrzeuge für das perfekte Foto in herrlicher Kulisse in direkter Strandnähe in Szene gesetzt werden.

Auf dem gesamtem Festivalgelände gilt die strikte Befolgung der obligatorischen Corona-Regeln, wie Temperaturkontrolle, Desinfizieren der Hände und Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei. Mehr erfahren Sie auf Facebook.