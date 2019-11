Von: Redaktion DER FARANG | 05.11.19

SATUN: Die südliche Provinz Satun mit ihrem Marinenationalpark Tarutao und der bei Touristen beliebten Insel Koh Lipe verzeichnete von Januar bis September mit 1,10 Millionen Urlaubern im Jahresvergleich ein Plus von 3 Prozent.

Sie brachten der Branche Einnahmen in Höhe von 7,32 Milliarden Baht (+6 %). Die meisten ausländischen Besucher kamen aus Malaysia, dann folgten Deutschland, Großbritannien und Singapur. Satun ist bekannt für seine traumhaften Strände und Abenteuerurlaube im Global Geopark. Das Gebiet wurde im April 2018 von der UNESCO zum Global Park ernannt, dem bisher einzigen in Thailand. Seither kamen rund 200 Prozent mehr Urlauber, zum Rafting und zum Besuch der Fossilien. Die Tourismusbranche der Insel Lipe rechnet in der Hochsaison, also von November bis April kommenden Jahres, mit bis zu zehn Prozent mehr Reisenden gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.