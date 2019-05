Trauer um einen großen Staatsmann

Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand trauert um Prem Tinsulanonda. Der am Sonntagmorgen im Alter von 98 Jahren gestorbene Präsident des Kronrats wird als prägende Persönlichkeit der thailändischen Politik bezeichnet.

Die Beerdigungszeremonien beginnen am Montag. Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn wird den vom Königshaus angesetzten Baderitus um 18 Uhr im Benchamabophit-Tempel leiten, teilte die Familie des Verstorben mit.

Prem war Präsident des Kronrats während der Regierungszeit von König Bhumibol Adulyadej sowie des derzeitigen Monarchen, König Maha Vajiralongkorn. Prem wurde am 26. August 1920 in der südlichen Provinz Songkhla geboren. Er schloss sich nach Abschluss der Militärschule einer Kavallerie-Einheit der Royal Thai Army an und stieg zum Oberbefehlshaber der Armee auf. Er wurde Thailands 16. Premierminister, von 1980 bis 1988 während drei Amtszeiten. Im August 1988 wurde Prem zum Mitglied des Kronrats ernannt. Im September 1998 wurde er Präsident der königlichen Berater.