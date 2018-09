PATTAYA: Die Polizei hat am Montag zwei Transvestiten verhaftet, die einem britischen Touristen Bargeld und Kreditkarte gestohlen und mit der Karte Goldschmuck im Wert von 120.000 Baht gekauft hatten.

Der 31 Jahre alte Urlauber berichtete der Polizei, er sei in der Nacht des 31. August auf der Walking Street in Südpattaya von zwei Ladyboys angesprochen worden. Später fehlten ihm Geld und Kreditkarte. Über eine SMS auf seinem Handy wurde er informiert, dass seine Kreditkarte bereits benutzt worden war. Die Polizei stellte fest, dass mit der Karte Schmuckstücke in einem Goldgeschäft an der Soi Nernplubwan erworben wurden. Bei Auswertung von Überwachungskameras wurden die beiden 33 Jahre alten Transvestiten erkannt. Sie gaben die Tat zu. Sie arbeiten immer als Team; einer lenkt das Opfer ab, der andere greift in dessen Taschen. Laut der Polizei wurden die beiden zuvor bereits 15 Mal wegen ähnlicher Straftaten verhaftet.