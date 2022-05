Von: Björn Jahner | 27.05.22

BANGKOK: Die Transport Company Limited will mehr als zwei Milliarden Baht in die Anmietung von 368 Elektrobussen investieren. Mit der Maßnahme sollen die Treibstoffkosten des staatliche Busbetreibers um etwa 60 Prozent gesenkt werden.

Die Präsidentin der Transport Co. Ltd. Sanyalux Panwattanalikit sagte gegenüber der Presse, das Unternehmen habe das King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang für die Erstellung einer Durchführbarkeitsstudie über den Einsatz von Elektrobussen beauftragt. Die Studie habe nach Aussage von Khun Sanyalux zum Ergebnis, dass Elektrobusse für kürzere Strecken bis zu 400 Kilometern geeignet seien. Auf Fernrouten hingegen seien weiterhin Dieselbusse erforderlich, erklärte Khun Sanyalux.

Sie wies auf die Möglichkeit hin, dass Elektrobusse auf Strecken von bis zu 300 Kilometern betrieben werden könnten. Anfangs sei der Einsatz von 60 E-Bussen auf sechs Strecken geplant, so die Präsidentin der Transport Company.

„Der Einsatz von Elektrobussen wird zur Reduzierung der Betriebskosten um bis zu 30 Prozent beitragen, da der Preis für Diesel derzeit hoch ist“, erläuterte sie.

In der Zwischenzeit bestätigte eine weitere Quelle der Transport Co. Ltd., dass das Unternehmen die Anmietung von 368 Elektrobussen für einen Zeitraum von sieben Jahren in Betracht zieht und dafür ein Budget von mehr als 2 Milliarden Baht einplant.

Zu den neuen Elektrobussen gehören 72 Minibusse auf acht Strecken und 296 große Busse auf 52 Strecken. Der Entwurf der Leistungsbeschreibung soll im Mai fertiggestellt werden, bevor er dem Vorstand des Unternehmens vorgelegt wird, während die Ausschreibung Mitte dieses Jahres beginnen soll, so die Quelle.

Der Quelle folgend muss das Unternehmen, das den Zuschlag erhält, in die Bereitstellung der benötigten Infrastruktur für E-Mobilität investieren, einschließlich die Installation von Ladestationen entlang der Strecke alle 300 Kilometer.

Sobald der Gewinner der Ausschreibung feststeht, werden die ersten E-Kleinbusse voraussichtlich Anfang nächsten Jahres und die großen E-Busse Mitte nächsten Jahres nach und nach eingesetzt werden, so die Quelle.

Der Quelle folgend sollen die neuen Elektrobusse die alten Busse auf beliebten Strecken wie Bangkok–Mae Sot und auf vielen Strecken im Nordosten des Landes ersetzen.

Darüber hinaus werden die neuen Elektrobusse dazu beitragen, die Kraftstoffkosten um etwa 60 Prozent zu senken, so die Quelle. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Treibstoffkosten der Transport Company auf 295,53 Millionen Baht.