Transport Co. setzt Busfahrten weiter aus

BANGKOK: Der staatliche Busbetreiber Transport Co. hat nach Verlängerung des Lockdowns seinen Service zwischen den Provinzen weiter vorübergehend eingestellt.

Präsident Sanyalux Panwattanalikit kündigte die Aussetzung der Busfahrten in den Regionen Nord, Nordost, Ost und Süd an, bis die Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat die Beschränkungen in den dunkelroten Provinzen mit maximaler Kontrolle bis zum 16. August verlängert, um den Anstieg der täglichen Infektionen zu verringern. Fahrgäste, die im Voraus Fahrkarten gekauft haben, können landesweit an den Fahrkartenschaltern der Transport Co. die Rückerstattung des Ticketpreises beantragen.

Der Paketzustelldienst „One Day One Night" für die Strecken Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Mae Sai, Bangkok-Ubon Ratchathani, Bangkok-Nakhon Phanom, Bangkok-Nong Khai, Bangkok-Phuket und Bangkok-Hat Yai wird weiterhin von 5 Uhr morgens bis 19.30 Uhr abends verfügbar sein.