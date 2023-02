Von: Björn Jahner | 28.02.23

Die Transport Company will auf ausgewählten Strecken Elektrobusse einsetzen. Im Bild ein Langstreckenbus des Staatsbetriebs mit herkömmlichem Antrieb. Foto: Transport Company

BANGKOK: Der Verwaltungsrat des staatlichen Überlandbusbetreibers Transport Co. hat am Dienstag (28. Februar 2023) den Kauf von 75 Elektrobusse für 12 Strecken in ganz Thailand geschlossen.

Mit dem Kauf der E-Busse soll die Umwelt geschützt und der Ausstoß von Treibhausgasen und PM2,5-Staubpartikeln verringert werden“, erklärte der Geschäftsführer der Transport Co. Sanyalak Panwattanalikhit gegenüber der Presse.

Er fügte hinzu, dass die Umstellung auf Elektrobusse auch dem Ziel des Verkehrsministeriums entspricht, das die Entwicklung von umweltfreundlichen Verkehrsdienste umfasst.

Die Beschaffung wird in zwei Verträge aufgeteilt:

21 E-Busse mit jeweils mindestens 36 Sitzplätzen im Gesamtwert von 228,26 Millionen Baht. Diese Busse sollen auf sieben Strecken eingesetzt werden, nämlich Bangkok–Khlong Lan, Bangkok–Kamphaeng Phet, Bangkok–Sak Lek–Phitsanulok, Bangkok-Phitsanulok, Bangkok–Buriram, Bangkok (Ekkamai)–Laem Ngop und Bangkok (Chatuchak)–Trat.

54 E-Busse mit jeweils mindestens 27 Sitzplätzen im Gesamtwert von 368,73 Mio. Baht. Diese Busse sollen auf fünf Strecken eingesetzt werden, nämlich Mo Chit–Saraburi, Rangsit–Burapha University, Rangsit–Laem Chabang, Rangsit–Bowin Industrial Estate und Rangsit–Map Ta Phut–Rayong.

Die Transport Co. setzt nach Aussage von Khun Sanyalak mehrere Ausschüsse ein, die die Einzelheiten der Beschaffung, den Umfang und den Durchschnittspreis festlegen sollen.

Sobald dies geschehen ist, wird das Unternehmen mit der Suche nach Bietern beginnen und erwartet, dass es bis Juli die besten Angebote ausgewählt hat. Die Busse sollen bis Februar nächsten Jahres ausgeliefert werden, so das Ziel der Transport Co.