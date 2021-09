Transport Co.: Fahrgastzahlen unter dem normalen Niveau

BANGKOK: Nach einem Monat Betriebsunterbrechung als Maßnahme zur Unterdrückung der Covid-19-Ausbreitung starteten am Mittwoch (1. September) erstmals wieder die überregionalen Linienbusse des staatlichen Busbetreibers Transport Co. von den Bangkoker Busbahnhöfen in die Provinzen. Besonders für Arbeitskräfte aus dem thailändischen Nordosten sind die Fernbusverbindungen die wichtigste Transportmöglichkeit zwischen Bangkok und ihren Heimatprovinzen.

Laut der Transport Co. wurden bis auf Weiteres acht Linien in den Norden, 10 Linien in den Nordosten und Osten sowie acht Linien in den Süden wieder aufgenommen. Die Zahl der täglichen Verbindungen ist im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten 30 bis 40 Prozent niedriger.

Am Mittwochmorgen waren nach Auskunft der Transport Co. 44 Prozent der Bussitzplätze in den Norden und 20 Prozent in den Nordosten sowie Osten belegt.

Die Busse dürfen gemäß den Covid-19-Beschränkungen nur mit einer 75-prozentigen Fahrgastauslastung betrieben werden. An Bord der Busse gelten die obligatorischen Corona-Regel sowie ein Essverbot.