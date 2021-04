Transport Co.: 5.000 zusätzliche Busfahren zu Songkran

Von: Redaktion DER FARANG | 01.04.21

BANGKOK: Das staatliche interprovinzielle Busunternehmen Transport Company wird während der sechstägigen Songkran-Feiertage (10. bis 15. April) täglich 5.000 zusätzliche Busfahrten anbieten.

Präsident Sanyalak Panyawatthanalikhit schätzt, dass etwa 110.000 Fahrgäste pro Tag das Bangkoker Bus-Terminal Mo Chit 2 im Bezirk Chatuchak nutzen werden, um während des Songkran-Festes in ihre Heimatregion zu reisen. Etwa 70 Prozent der Bustickets in den Norden und Nordosten während Songkran wurden bereits reserviert. Sanyalak rät den Reisenden, online zu buchen, um ein Gedränge am Busterminal zu vermeiden.

Die Polizei wurde um Unterstützung gebeten, um den Verkehrsfluss in und aus dem Terminal zu regeln und die Sicherheit der auf Busse wartenden Passagiere zu gewährleisten. Transport Co. wird Covid-19-Präventivmaßnahmen einschließlich obligatorischer Gesichtsmasken, Thermoscanner-Kontrollstellen und sozialer Distanzierung auf allen Linien vorbereiten.