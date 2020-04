CHIANG RAI: Am Dienstag starteten China, Laos, Myanmar und Thailand im Hafen von Jingha in der autonomen Präfektur Xishuangbanna Dai in der südwestchinesischen Provinz Yunnan die 92. gemeinsame Patrouille auf dem Mekong im Kampf gegen Drogen.

Die Mission wird von fünf Schiffen unterstützt und konzentriert sich auf Gebiete im sogenannten Goldenen Dreieck, dem südostasiatischen Hotspot der Drogenproduktion für den Weltmarkt. Zum ersten Mal in der Geschichte der transnationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen Drogenproduzenten und -schmuggler in der Region wird die Aktion durch ein ferngesteuertes Videokommandosystem geleitet, da alle vier Länder vom Ausbruch der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. Bereits vor Start der Patrouille wurden alle Informationen per Videokonferenz ausgetauscht, um den Einsatz zu koordinieren.

Doch auch bei ihren gemeinsamen Einsätzen auf dem Wasser und an Land zur Unterdrückung der Drogenkriminalität werden die Patrouillenteams nicht ein einziges Mal miteinander in Berührung kommen. Im Rahmen der gemeinsamen Patrouille erfolgen zudem Notfalltrainings, unter anderem im Wasserschleppen oder in der Wasserrettung.

Der Mekong-Fluss, in China als Lancang-Fluss genannt, ist eine wichtige Wasserstraße für die grenzüberschreitende Schifffahrt zwischen China, Laos, Myanmar, Thailand, Kambodscha und Vietnam, aber auch Hauptschmuggelroute des weltweiten Drogenhandels.