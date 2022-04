Von: Björn Jahner | 22.04.22

Pattayas Polizei warnt Touristen eindringlich vor Neppern, Schleppern, Bauernfänger zu nächtlicher Stunde in und im Umkreis der Rotlichtgebiete der Stadt. Archivbild: Fotolia.com

PATTAYA: Mit der Rückkehr der Touristen in Pattaya verzeichnet die Polizei auch wieder einen Anstieg der Kleinkriminalität gegenüber ausländischen Besuchern.

Am Donnerstag (21. April 2022) wurde die Polizei zur Second Road in Süd-Pattaya gerufen, wo eine Transgender-Person einem indischen Touristen eine Goldkette gestohlen haben soll.

Der 45-jährige Mann erstattete gegen 23.30 Uhr Anzeige bei der Stadtpolizei Pattaya. Er sagte gegenüber den Beamten, die Tat habe sich vor einem Hotel in der Pattaya Second Road ereignet, nahe der Walking Street, ereignet.

„Eine thailändische Frau und ein Transgender, beide sexy gekleidet, standen am Straßenrand. Ich ging allein die Straße entlang und kehrte von einem nächtlichen Ausflug in mein Hotel zurück. Das Duo kam auf mich zu und versuchte, mich zu umarmen. Ich wehrte mich, als sie versuchten, mich zu überreden, mit ihnen zu schlafen. Ich wies ihre Annäherungsversuche zurück und ging weg. Später entdeckte ich, dass meine goldene Halskette im Wert von etwa 33.000 Baht von meinem Hals entfernt worden war, ohne dass ich es bemerkt hatte“, gab der Tourist zu Protokoll.

Die Polizei hat die Überprüfung der Überwachungskameras in dem Gebiet und weitere Ermittlungen angekündigt.