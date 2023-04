BANG SAEN: Die Polizei hat eine thailändische Transfrau mit einer Geldstrafe von 2.000 Baht belegt, weil sie letzte Woche während des „Wan Lai“-Festivals an der Bang Saen Beach Road nackt getanzt hat.

Ein Video des Vorfalls wurde auf dem thailändischen Kurznachrichtendienst Twitter gepostet und verbreitete sich am Sonntag (16. April 2023) schnell in den sozialen Netzwerken. In dem Video ist die Transfrau zu sehen, wie sie auf einem Eiskübel tanzt, ihr Höschen auszieht und ihr winziges Bikinioberteil um die Taille hängt, so dass ihre Brüste und ihre Vagina sichtbar werden. Sehen Sie sich das Video HIER an.

Der Vorfall löste bei thailändischen Netizen gemischte Reaktionen aus. Einige fanden ihn amüsant, während andere die Transfrau dafür kritisierten, dass sie das Image von „Wan Lai“, auch bekannt als „Flowing Day Celebration“, und der Provinz Chonburi beschädigt habe.

Nach einer Untersuchung durch die Polizeistation Saen Sook wurde die 28-jährige Transfrau am Freitag (21. April 2023) in ihrem Haus in Bangkok verhaftet.

Die geständige Transfrau behauptete, dass sie nicht betrunken gewesen sei, sondern den Akt impulsiv getan habe. Sie wusste, dass sich ihr Video verbreiten würde, da sie gesehen hatte, wie viele Leute Videos aufnahmen, während sie tanzte.

Die Beamten warfen ihr vor, gegen Abschnitt 388 des Strafgesetzes verstoßen zu haben, indem sie sich in der Öffentlichkeit entkleidet, einen unbekleideten Körper zur Schau gestellt oder eine andere obszöne Handlung begangen habe. Die Strafe ist normalerweise eine Geldstrafe von bis zu 5.000 Baht, aber sie wurde zu einer Geldstrafe von 2.000 Baht verurteilt.

Der Superintendent der Saen Sook Polizeistation, Pattana Robroo, warnte die Einwohner davor, beim nächsten Songkran-Fest und der Wan Lai-Feier die gleichen Fehler zu wiederholen:

„Ich möchte andere davor warnen, sich beim nächsten Songkran- und „Wan Lai“-Fest so zu verhalten, denn das schadet dem Ansehen des thailändischen Volkes und des Songkran-Festes. Jeder sollte ein gutes Bild des thailändischen Volkes und des thailändischen Songkran-Festes aufrechterhalten, indem er nur gute Dinge tut, um sie Ausländern zu zeigen.“