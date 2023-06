Trang meldet Zunahme schwerer Dengue-Fälle

Von: Björn Jahner | 08.06.23

TRANG: Das Gesundheitsamt der Provinz Trang im Süden des Landes ruft die Menschen zur Wachsamkeit gegenüber dem Dengue-Fieber auf, da die Ausbrüche immer schwerer werden. Es wurden zwei Todesfälle und 164 Infektionen in Trang gemeldet, vor allem bei Kindern. Die Behörden bemühen sich verstärkt um die Beseitigung der Mückenlarven.

Der stellvertretende Leiter des Gesundheitswesens der Provinz, Wacharananon Tin-naiaython, teilte mit, dass die Zahl der Dengue-Fieber-Fälle in den letzten zwei Wochen mit 164 Infektionen und zwei Todesfällen, die meisten davon bei Kindern, erheblich zugenommen hat.

Die am stärksten betroffenen Bezirke sind Hat Samran und Wang Wiset. Die Krankheit hat sich in verschiedenen Bezirken und Dörfern rasch ausgebreitet und betrifft 25 von 8.000 Menschen oder 25 pro 100.000 Einwohner. Für Kinder bis zum Schulalter besteht ein hohes Risiko, sich mit dem Virus anzustecken, und die Behandlung für sie ist komplizierter als für Erwachsene.

Die ersten Symptome des Dengue-Fiebers ähneln denen einer Erkältung, und eine Selbstmedikation ist möglich, solange die Medikamente nicht länger als drei Tage eingenommen werden. Wenn das Fieber steigt, kann es zu Müdigkeit, Erbrechen, starken Kopfschmerzen und, vor allem bei kleinen Kindern, zu raschen Symptomen wie Erbrechen und Austrocknung kommen, was zu einem Schockzustand führen kann. Erwachsene sind ähnlichen Risiken ausgesetzt und diagnostizieren ihr Fieber oft fälschlicherweise als Erkältung und behandeln sich selbst, ohne sich richtig beraten zu lassen.

Als Reaktion auf die zunehmenden Ausbrüche von Dengue-Fieber in der Provinz Trang ergreifen die Behörden Präventivmaßnahmen, da in diesem Jahr mit schweren Dengue-Ausbrüchen zu rechnen ist. Das Gesundheitsamt verfügt über die notwendige Ausrüstung für die Behandlung von Dengue-Fieber und Geräte zur Diagnose der Krankheit. Sie haben eine 331-Strategie zur Bekämpfung des Ausbruchs entwickelt: Meldung der Fälle innerhalb der ersten drei Stunden und Beseitigung der Mückenlarven innerhalb der nächsten drei Stunden rund um das Haus des Patienten. Innerhalb eines Tages wird das Gebiet in einem Radius von 100 Metern um die Wohnung des Patienten abgedeckt, wobei Brutstätten wie Schulen, Wohngebiete, Hotels, Fabriken, Krankenhäuser und Regierungsstellen ins Visier genommen werden.

Zusätzlich zu diesen Schutzmaßnahmen wurde eine neue Regelung eingeführt, die es den lokalen Gesundheitsförderungskrankenhäusern ermöglicht, Dengue-Fieber durch die Untersuchung von Blutproben mit Schnellteststreifen zu diagnostizieren. Diese Methode ähnelt den ATK-Tests von Covid-19, mit denen Dengue-Fieber schnell erkannt und die notwendige Behandlung eingeleitet werden kann.

Es gibt vier Stämme des Dengue-Virus, und in diesem Jahr ist der zweite Stamm aufgetaucht. Zwar ähneln sich alle vier Stämme im Schweregrad und in der Übertragung. Die Präventivmaßnahmen und Behandlungen für alle Stämme sind gleich. Unabhängig vom Erregerstamm müssen die Bemühungen zur Prävention und Kontrolle der Übertragung fortgesetzt werden, um die Bevölkerung vor dieser tödlichen Krankheit zu schützen.