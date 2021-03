BANGKOK: Covid-19 hat einen Geruch, den nur einige Hunde wahrnehmen können. Deshalb hat die veterinärmedizinische Fakultät der Chulalongkorn-Universität sechs Vierbeiner ausgebildet, um das Coronavirus zu erschnüffeln. Die Hunde sollen zu 95 Prozent in der Lage sein, mit dem Virus infizierte Personen zu identifizieren, sogar asymptomatische Fälle.

Die Forscher sammelten Schweißproben von Covid-19-Patienten, indem sie mit Wattestäbchen den Schweiß aus den Achselhöhlen der Patienten aufsaugten und verschwitzte Socken sammelten. Die Wattestäbchen und Socken wurden in Dosen gesteckt, an denen Hunde schnüffeln konnten. Wenn ein Hund eine Probe riecht, die Covid-19 enthält, setzt er sich sofort hin, so die Leiterin des Forschungsprojekts und stellvertretende Dekanin für Forschung und Innovation an der Fakultät, Kaywalee Chatdrong.

„Da der Geruchssinn von Hunden 50-mal besser ist als der von Menschen, haben wir uns entschieden, Labrador Retriever zu trainieren, da sie eine lange Schnauze und einen guten Geruchssinn haben und freundlich sind. In Zukunft werden wir Hunde trainieren, um Patienten mit anderen Krankheiten zu erkennen, wie Diabetes, Depression, Malaria und Alzheimer“, so Kaywalee. Während Temperaturkontrollen helfen könnten, Menschen mit Fieber zu erkennen, würden Hunde asymptomatische Fälle erschnüffeln.