Trailer-Gespann wird von Welle ins Meer gezogen

SAEN SUK: Starke Wellen und Strömung haben am Dienstag in den Morgenstunden am Strand in Saen Suk in der Provinz Chonburi für einen nicht ganz alltäglichen Unfall gesorgt.

Als der Betreiber eines Jetski gegen 10.30 Uhr probierte, sein Wassersportfahrzeug vom Trailer ins Wasser zu setzen, angetrieben von einem Pick-up-Truck, wurde das Gespann von einer großen Welle erfasst und ins Meer gezogen. Der schnellen Hilfe von Anwohnern ist zu verdanken, dass der 24-Jährige unversehrt aus dem sinkenden Truck gerettet werden konnte. Auch das Trailer-Gespann und der Jetski wurden aus dem Wasser geborgen. Medienberichten folgend soll der Thailänder während des Vorfalls „in bester Laune“ gewesen sein und gescherzt haben, „eine neue Methode getestet zu haben, seinen Jetski zu starten“.